Semafor slaví narozeniny s diváky

Z divadélka ve Smečkách, kde dnes sídlí Činoherní klub, se Semafor záhy stěhoval po více než třinácti místech, až v roce 1962 našel útočiště v pasáži Alfa u Václavského náměstí, kde po léta na jeho legendární představení stávaly dlouhé fronty od večera až do rána. Po restituci budovy v roce 1993 se Semafor po dalších peripetiích přestěhoval do suterénu Hudebního divadla v Karlině, odkud ho v roce 2002 vyplavila velká voda. Od roku 2005 sídlí, doufejme že už nastálo, v Praze 6 v Dejvické ulici a o diváky stále nemá nouzi.

První část kulminuje výstupem Kancelář, v němž stárnoucí úřednice vzpomíná na svá mladá léta. Je to vlastně melodram, dokonale ušitý na míru herectví Jitky Molavcové, jež z komiky přechází do tragičtějších poloh a pro svou šedivou úřednici dobývá srdce diváků. Druhá část programu naopak připomíná nejúspěšnější repertoárové kousky. A tak znějí písničky jako Dotýkat se hvězd, Motýl, Marnivá sestřenice, Písnička pro Zuzanu, Blázen a dítě a řada dalších, které si hlediště často brouká s jevištěm.

V závěru zazní i Blues pro tebe, Honky tonky blues, anebo nedávno Jiřím Suchým otextovaná italská píseň z jeho mladých let. Je to večer vydařený a není divu, že všech jedenáct termínů bylo brzy vyprodaných. Ti, na které se nedostalo, ale nemusí propadat zoufalství.

Tahle slova se vybaví návštěvníkům výstavy k semaforským narozeninám Kufřík, do něhož sám život nasypal hrst divadelních vzpomínek. Od 7. listopadu se nachází v Kyjevské ulici č. 4, od Semaforu je to kousek, hned na prvním rohu doprava. Ve vitrínách i po stěnách tu návštěvník nalezne spoustu předmětů, obrazů i fotografií, s nimiž se během šedesáti let mohl potkat v hledišti či na jevišti oblíbeného divadla.

Každý si tu najde to své. Výstava je otevřená od pondělí do pátku od 11 do 17 hodin a pak od 17.30 do 18.45 pro ty, kteří chtějí její prohlídku spojit s návštěvou semaforského představení. V sobotu je otevřeno od 11 do 14 hodin a od 14.30 je součástí prohlídky i projekce filmového dokumentu natočeného speciálně pro Kufřík. Vstupné činí 50 nebo 100 Kč, to v případě projekce, na kterou je ale třeba se ohlásit předem, protože kapacita sálku je opravdu malá.