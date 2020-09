Sebastian začíná v novém vydavatelském domově písní a videoklipem Prach

Zpěvák Sebastian představuje novou píseň Prach, která je jeho prvotinou ve spolupráci s vydavatelstvím Universal Music. „Máme cíle, máme ambice a chceme navázat na naše úspěšné období, a to s novým týmem lidí, kteří na tom s námi budou pracovat. Byl to velký krok, ale tak nějak vnitřně cítíme, že to tak mělo být,“ komentuje začátek nové éry.