Sbormistr Jiří Chvála: Věřím, že lidem hudba i setkávání chybí

Vyrůstal jsem na Vysočině, kde můj otec byl středoškolským profesorem a vášnivým muzikantem. Sám se naučil hrát na housle a hrál výborně, už jako kluk jsem ho často doprovázel na klavír. Ačkoli byl amatér, odvážil se i na dirigování orchestru a pouštěl se i do skládání hudby. Byl to muzikant srdcem i duší. Takže s hudbou jsem vyrůstal odmalička.

Tehdy se v rodinách běžně zpívalo, znali jsme spoustu koled. To už dnes dávno neplatí, vidím to na dětech, které k nám do sboru přicházejí. I proto jsme s Kühnovým dětským sborem začali před pár lety vydávat publikaci Zpívejte s námi. Její druhý díl obsahuje texty nejkrásnějších vánočních zpěvů, půvabné ilustrace a nahrávku v podání našich dětí.