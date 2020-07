S malířkou Ivanou Lomovou ve městě

Šedesátiletá autorka v metropoli vyhledávala místa, která se od dob jejího dospívání a mládí nezměnila. „Jedná se o zákoutí nebo detaily, které se v Praze zachovaly beze změny přibližně od osmdesátých let a do nichž se otiskla i atmosféra normalizace,“ uvedla kurátorka výstavy Milena Slavická. Malířka dodala, že v obrazech se snaží oživit své vzpomínky na město, jak ho znala, a proto neodrážejí dnešní skutečnost zcela přesně, ačkoli volí realistickou malbu a při přípravě pracuje s fotografiemi.

„Neznamená to ale, že by její obrazy byly sentimentální, naopak. Můžeme v nich najít i smutek nebo stesk, ale případná melancholie a nostalgie jsou vždy zdrženlivé a střídmé,“ dodala kurátorka. Malířka podle ní promyšleně a mistrně pracuje se všedností, obyčejností: „Výběr místa, detaily, kompozice ˗ to všechno působí jako správně zvolená slova, která jsou pronášena zřetelně a vážně, jako by šlo o nějaké velmi důležité sdělení.“