Český jazzový kytarista Rudy Linka, který dnes slaví šedesátiny, žil od osmdesátých let v USA, kam odešel v devatenácti přes Švédsko. Studoval na Pražské konzervatoři, poté klasickou kytaru a kompozici ve Stockholmu. Následně dostal stipendium na prestižní Berklee College v Bostonu a ve studiu pokračoval na The New School v New Yorku, kam se v roce 1986 přestěhoval.