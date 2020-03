Rudy Linka je velvyslancem dobré vůle

„Toho jmenování si velmi vážím, protože umocňuje to, co po celý život dělám. Ne že bych po něm začal dělat něco jiného, ale je to potvrzení smyslu té činnosti. Hudba je věc, která spojuje lidi více než cokoliv jiného a nepotřebuje žádné vysvětlování,“ řekl devětapadesátiletý Linka.