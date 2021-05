Rudy Linka: Festival Bohemia Jazzfest bude

„Bohemia Jazzfest plánujeme a neustále sledujeme situaci. Koncept na otevřených náměstích tak, aby to bylo pro všechny, určitě nebude možný. Takže ho uděláme někde v uzavřeném prostoru. Místa zatím dolaďujeme a zase to natočíme, jako loni. Celý festival jsme natočili do dvou hodinových dílů a uvedou je na ČT art. Samotného mě překvapilo, jak to bylo dobré a jak to vystihlo ten festival,” uvedl Linka.

Od roku 2017 má vlastní talk show Linka, kde si povídá a hraje se svými hudebními hosty. Nyní připravuje pátou řadu, ve které se mimo jiné objevil idol jeho mládí Václav Neckář nebo Jiří Suchý. „S Jiřím Suchým jsem natáčel ve třetí řadě pořadu. Přijel tehdy ve svých osmaosmdesáti a já se ho zeptal, zda může zahrát písničku Blues pro tebe. Tu on hraje nějakých šedesát let a já ho poprosil, zda bychom to mohli pojmout trošku jinak. A on se na mě podíval a řekl: To by bylo výborné. Až budu v jeho věku, chtěl bych, aby mi někdo navrhl ať něco, co dělám celý život, udělám trošku jinak a já toho byl schopný,” uvedl Linka.