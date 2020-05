Rowlingová opět dětem

„Posledních pár týdnů jsem ponořena do fiktivního světa, přestože jsem si myslela, že do něj už nikdy nevstoupím. Když jsem knihu dokončovala, začala jsem rodině po večerech číst jednotlivé kapitoly,“ řekla Rowlingová.

Uvedla rovněž, že The Ickabog je starý příběh, k němuž se vrátila. Je zasazený do vymyšlené země a pojednává o pravdě i zneužívání moci. Je určen dětem od sedmi do devíti let a nenavazuje na jiné její knihy.