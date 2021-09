Rolling Stones zahájili americké turné poctou zesnulému bubeníkovi

Koncert začal prázdnou scénou, ozývalo se jen bubnování a promítaly se Wattsovy snímky. Po druhé písni, strhujícím ztvárnění skladby It's Only Rock‘ N ’Roll (But I Like It), Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood postoupili do popředí scény. Jagger a Richards sepjali ruce a děkovali fanouškům za projevy podpory a lásky k Wattsovi.