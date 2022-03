Rolling Stones nejspíš brzy ohlásí turné i nové album

Britská skupina Rolling Stones letos slaví šedesát let. Měla by vyjet na evropské turné. Jeho program by měl být podle listu The Sun zveřejněn v následujících dnech. Podle neoficiálních informací je první koncert naplánován na červen na liverpoolský stadion Anfield. V Británii by se měly konat i další dva koncerty. Kapela se představí i v Madridu, Amsterdamu, Londýně, Mnichově a Vídni.