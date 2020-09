Rodinný portrét v pokoji plném zrcadel

Pražská Leica Gallery připravila výstavu slovenského fotografa Vasila Stanka Rodinný portrét (trvá do 1. listopadu). Autor patří do skupiny takzvané slovenské nové vlny, společně s Tonem Stanem, Rudo Prekopem, Kamilem Vargou, Mirem Švolíkem, Martinem Štrbou, Janem Pavlíkem a Peterem Župníkem. Ta na začátku osmdesátých let posunula vizuální vyznění inscenované fotografie.