Robert Plant vydává druhou desku s Alison Kraussovou

S bluegrassovou zpěvačkou známou hlavně v Americe vydal už v roce 2007 velmi povedenou a úspěšnou desku duetů Raising Sand, kterou produkoval v Nashvillu a Los Angeles brilantní T Bone Burnett. Písnička Gone Gone Gone (Done Moved On) získala cenu Grammy a celé album Raising Sand rovněž.

Přesto se pak věnoval jiným projektům a k další spolupráci obou umělců došlo až v roce 2020 - výsledkem je novinka It Don't Bother Me. Původně to byla píseň skotského folkaře z šedesátých let Berta Jansche. Vyšla na stejnojmenné desce v roce 1965. Většinu materiálu, včetně It Don't Bother Me, si zpěvák skládal sám. Vystupoval až do roku 2011, kdy zemřel.