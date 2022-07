Režisér Peter Jackson spojuje Beatles

Ukázalo se tak, že by v budoucnu asi nebylo těžké dostat na pódium všechny čtyři členy Beatles. McCartneyho a Ringa Starra by tak na speciálním vystoupení mohly doprovázet hlasy jejich zesnulých spoluhráčů Lennona a George Harrisona.

Kromě toho režisér prozradil, že by rád využil technologii i na plátně. „Mluvím s Beatles o dalším projektu, o něčem velmi odlišném od Get Back. Řešíme, jaké jsou možnosti. Nebude to dokument, to je vše, co mohu prozradit,“ řekl Jackson magazínu Deadline.