Režisér Pánek začne točit Děti Nagana

„První scéna je, když děti místo vyučování vidí nájezdy proti Kanadě. Tam se rodily sny dětí, které jsou už dnes třicátníci, že budou hrát NHL jako jejich vzory,“ připomněl režisér Pánek semifinálový duel, který poslal české hokejisty do památného finále proti Rusku.

Štáb nyní spoléhá na tuhou zimu a zamrzlé rybníky kvůli zimní scéně. „Jezdíme všude po ČR a hledáme rybníky. Včera (ve čtvrtek) jsme pár zajímavých našli. Je to jediná zimní scéna, jinak se vše odehrává v létě,“ řekl Pánek. Premiéra by se měla konat příští rok v únoru v době 25. výročí naganského vítězství.

Podle Čermáka film také zachycuje téma národní hrdosti a statečnosti. „Je tam téma hrdinů, kteří tvrdě pracují, aby dosáhli svého cíle. Je to téma, které by se podle mě mělo otevřít,“ uvedl. Zároveň doufá, že se do filmu podaří dostat i „smrad hokejové šatny“. Ocenil výběr dětských herců, které si režisér Pánek vyhlédl na dětských filmových táborech. „Věděl jsem o nich, casting jsem měl poměrně dost usnadněný,“ doplnil Pánek.