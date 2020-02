Režisér David Jařab o Lady Macbeth z Újezdu: Je to tragický osud, nemůže skončit dobře

Každý, komu představení zůstane v hlavě déle než pár minut, může zvednout oči k okolním domům a popustit uzdu svým představám o tom, jací lidé žili za okny a fasádami, které tu jsou už více než sto let. Občas je obohacující se takovémuto propadu do historie otevřít.

Mám dojem, že svým kritickým postojem k diskriminaci a stereotypům má k již uvedeným titulům této sezony blízko. Jinak je to elementární a troufám si říct i nadčasový příběh. Hrají v něm role emoce, touha po lásce a štěstí a příklon ke zločinu, který se zdá být jediným způsobem, jak svého sebenaplnění dosáhnout.

Není to klasická detektivka, vraha máme celou dobu před sebou. Daleko víc hledáme motivace a pochopení jeho činů. Vraždy jsou součástí této cesty a věřím, že o napětí a dramatické situace nebude v inscenaci nouze.

Naše představa o tradiční rodině se formovala historicky relativně nedávno, stejně jako pojetí mužských a ženských rolí ve společnosti, přestože je nám dnes obojí často prezentováno jako něco přirozeného, co existuje odpradávna. Model, konzervativními kruhy vzývaný jako hluboce zakořeněná tradice, není ničím jiným než buržoazním ideálem devatenáctého století.

Žena má být ochránkyní rodinného krbu a strážkyní dobrých mravů. Náplní jejího života není studium nebo práce, ale rození a výchova dětí a péče o domácnost. Měšťanská manželka by ostatně neměla pracovat ani v domácnosti, neboť to není v její sociální vrstvě vhodné.

A protože není záhodno rozmělňovat majetek vysokým počtem dětí, je ideální držet ženu-manželku ve stavu sexuální zdrženlivosti, zatímco manžel má k dispozici síť veřejných domů, popřípadě služebnictvo. Žena by neměla být příliš viditelná ani slyšitelná na veřejnosti, tím, kdo určuje většinu jejích záležitostí, je muž. Tohle je reforma, ne tradice.

Jak známo, konzervativci netrvají na ničem původním, ale na výdobytcích poslední či předposlední reformy. Je důležité si to v současném diskurzu o postavení žen, mužů, ale i dětí uvědomit.

Půdorys příběhu zůstal ve svém základním rozložení podobný. Nešlo mi ovšem o historickou hru, ale současný pohled do historie. Velmi mě zaujala postava Kateřiny, kterou jsem mohl rozvinout a dát divákům šanci nahlížet ji v rozporuplné situaci.

Je to tragický osud, který nemůže skončit dobře, ale důvodem, proč se takto vyvinul, není nesoudná zištnost a sebestřednost, ale společenské konvence, které nenabízejí žádné kultivované a nesebedestruktivní řešení.

Základem takto pojatého příběhu je úvaha, že naší povinností není omlouvat extrémní a zoufalé činy, ale vytvářet prostředí a vztahy, jež by mohly podobné eskalaci předcházet. I proto má smysl dívat se na dnešní nastavování pravidel soužití žen a mužů z historické perspektivy, kdy se nám některé rozměry této problematiky ukazují mnohem zřetelněji.

Z tohoto hlediska je to samozřejmě trochu nesmysl a licence, ale v kulturním nacionalismu té doby je to pochopitelné. Ve městech jsou národní, sociální i náboženské skupiny mnohem více propojeny a není tak snadné generalizovat. Praha byla skutečným průsakem kultur, kterému touha po nacionální homogenitě ve dvacátém století přehradila cestu.

Myslím, že je vždy cenné mít na scéně viditelné tvůrce obrazové a zvukové stopy čili herce, ale i hudebníky. Ne vždy to podmínky dovolují a ne vždy je to přidaná hodnota.

Po dlouhé době jsem si to opět dovolil a jsem rád, i když to vždy vytváří větší potenciál technických problémů. Orchestr, i třeba jen malý, je antiiluzivní složkou divadelního tvaru a je třeba s ním tak nakládat. Volba obsazení byla tentokrát skutečně vedena tónovým spektrem a teplotou, jež by vyhovovala tématu.