Retro kytarový pop-rock Žanet

Melodický, nekonfliktní a nekomplikovaný kytarový retro-pop Žanet připomíná ledacos od sedmdesátých až do devadesátých let.

Získané zkušenosti nyní plně zúročuje ve svém sólovém projektu, na němž se jako producent podílí její životní partner, frontman kapel Imodium a Walkmanz Thom Fröde. „Baví mě vymýšlet nereálnosti, co na první pohled nedávají smysl. Pozastavit se a hledat. Začínalo to čtením knih, oblibou 70. let, pokračovalo psaním krátkých básní, sbíráním vtipných myšlenek, nebo někdy stačila i obyčejná konverzace mezi lidmi a končilo to přecpaným notesem. A druhou podstatnou část dotvořil telepaticky můj kluk,“ komentuje genezi projektu Žanet.