Ředitelka varhanního festivalu Irena Chřibková: Na světě nejsou dvoje stejné varhany

Pětadvacátý ročník Mezinárodního varhanního festivalu v bazilice sv. Jakuba v Praze se koná od 6. srpna do 24. září. Připomene 15. výročí úmrtí varhaníka a skladatele Jiřího Ropka, nedožité 70. narozeniny Otomara Kvěcha, 85. narozeniny Jiřího Temla a 335 let od narození a 270 let od úmrtí Johanna Sebastiana Bacha. Ředitelkou akce je varhanice Irena Chřibková.