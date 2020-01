Ředitelka Sbírky kresby a grafiky Národní galerie Alena Volrábová: Hollar nebyl nezaujatý pozorovatel

V jistém ohledu ano. Můj vztah k Václavu Hollarovi se ale vyvíjel dost dlouho. Než jsem přišla do Národní galerie, pracoval ve sbírce staré kresby a grafiky můj kolega a spolužák Martin Zlatohlávek. V roce 1992 mi nabídl místo, a aby mě navnadil, chtěl mi něco ze sbírky ukázat. Nejdřív mi předvedl právě Hollara. Teď by se slušelo říct, že mě to silně oslovilo a že se z toho stalo mé životní téma. Ale vůbec ne! Mně ty jeho kresby tehdy přišly chladné…