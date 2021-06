Ředitelka neziskové organizace Ivana Leidlová: Jsem vděčná lidem, kteří Zámek Liteň podporují

Profesně pocházíte ze světa vysokých financí. Jak jste se tedy ocitla v Litni a ve světě opery?

Můj manžel koupil Liteň jako finanční investici, nebylo to cíleně kvůli Jarmile Novotné, i když jsme samozřejmě věděli, že pařila jejímu manželovi z českého šlechtického rodu Daubků. Teprve poté nás začala zajímat historie místa. Seznámili jsme se Georgem Daubkem, synem Jarmily Novotné, setkali jsme se s ním v New Yorku a on nám osm hodin nepřetržitě vyprávěl o své matce i osudech rodiny a liteňského panství. To vše nás přivedlo k tomu, že Novotnou musíme vrátit nejen do Litně, ale především do povědomí českého národa.

To je vaší životní náplní už deset let. A podařilo se vám získat pro tuto myšlenku i velmi účinné spojence.

Hned po prvním ročníku Festivalu Jarmily Novotné v roce 2012 mi napsali nezávisle na sobě pěvec Peter Dvorský a dirigent Jiří Bělohlávek, že jsou nadšení tím, co jsme pro paní Novotnou udělali, a nabídli nám svou pomoc. O dva roky později jsme v Litni uspořádali velký koncert, na němž zpívali Štefan Margita, Martina Janková a Dagmar Pecková. Orchestr PKF – Prague Philharmonia řídil Jiří Bělohlávek.

V roce 2017 u příležitosti 110. výročí narození pěvkyně jsme uspořádali operní gala Pocta Jarmile Novotné, opět s předními tuzemskými i zahraničními pěvci, ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. V roce 2018 se uskutečnily první Liteňské hornové dny, které položily základ nové hudební tradici. A nezůstalo jen u koncertů. Začali jsme pořádat letní interpretační kurzy pro mladé pěvce pod vedením renomovaných pěveckých osobností, jakými jsou Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Markéta Cukrová, Martina Janková či Dagmar Pecková.

Letos se koná již jejich osmý ročník, který tradičně vyvrcholí koncertem. Kdo na něm vystoupí?

Budou to absolventi kurzu, který se koná do 18. června poprvé pod vedením vynikající sopranistky Simony Houdy Šaturové. Koncert se uskuteční 18. června v sále historické Čechovny. Vzácným hostem kurzů bude proslulá nizozemská pěvkyně a uznávaná lektorka zpěvu Margreet Honigová, k níž Simona Šaturová, stejně jako třeba Magdaléna Kožená, stále jezdí na konzultace. Paní Honigová bude předávat své zkušenosti a metodu lektorům, kteří si přivedou své žáky. Velmi se na to těším, její účast jistě úroveň kurzů vysoko pozvedne.

Magreet Honigová je i autorkou knihy Skutečný zpěv, jejíž český překlad vyšel díky iniciativě Zámku Liteň…

Kniha vyšla v roce 2019 v překladu mezzosopranistky Markéty Cukrové, jedné z lektorek kurzů. Ale není to první kniha, kterou jsme vydali. Poměrně záhy poté, co jsme se začali o Jarmilu Novotnou více zajímat, jsme oslovili Pavla Kosatíka s návrhem, aby napsal její monografii. Financovali jsme mu osmnáctiměsíční pobyt v zahraničí, kde studoval materiály. Část jich byla v New Yorku, část v Jižní Americe, něco v Evropě, všude tam, kde Novotná vystupovala. A výsledkem byla v roce 2015 vydaná kniha Baronka v opeře: Život a zpívání Jarmily Novotné.

Jaké další akce k připomenutí Jarmily Novotné jste podnikli?

V témže roce to byla výstava originálních kostýmů Jarmily Novotné, které nám zpřístupnila Metropolitní opera v New Yorku. Podařilo se nám zajistit prostory Obecního domu v Praze, které s kostýmy dokonale souzněly. Z dalších aktivit chci zmínit zřízení Ceny Jarmily Novotné pro mladé pěvce na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, v posledních letech je to archivní sbírka registrovaná Ministerstvem kultury, která obsahuje mimo jiné zajímavou korespondenci s Arturem Toscaninim, T. G. Masarykem i Janem Masarykem. Tyto materiály ještě čekají na odborné zpracování. Baví mě rozmanitost akcí, jimiž se nám daří vrátit jméno Novotné zpět do vlasti, odkud se ho komunistický režim snažil po desetiletí vytěsnit.

Jak oslavíte desetileté jubileum Festivalu Jarmily Novotné?

Kromě již zmíněných pěveckých kurzů jsme se rozhodli uspořádat 28. srpna mimořádný open air koncert v zámeckém parku. Zvolili jsme Dvořákovu Rusalku, což byla jedna z nejoblíbenějších rolí Jarmily Novotné. Navíc letos v březnu uplynulo 120 let od premiéry opery.

Rusalku zazpívá Kateřina Kněžíková, Prince Richard Samek, Vodníka Jan Martiník, Cizí kněžnu Jana Kurucová, v rolích žínek se představí absolventky interpretačních kurzů, rozhlasové symfoniky bude řídit Robert Jindra. O multimediální podobu koncertu se postarají bratři Cabanové, park oživí na různých místech taneční kreace, které budou přenášeny na velkoplošnou obrazovku. Doufám, že nám počasí i covidová pandemie dovolí vše realizovat v plném rozsahu, aby vznikl opravdu nádherný zážitek, na který všechny srdečně zvu.

Co vám při vzpomínce na posledních deset let běží hlavou?

Pocit vděčnosti vůči všem lidem, kteří nám na té cestě pomáhali a podporovali nás. A samozřejmě myšlenky na Jarmilu Novotnou. Čím hlouběji ji poznávám z různých pramenů, tím víc je mi líto, že jsem se s ní už nestihla potkat osobně. Občas se ptám sama sebe, co by našim snahám asi říkala.

Jsem ráda, že k osobnosti, kterou zná v Americe i v Evropě kdekdo, se dnes už hlásí i její domovina. A že se na nás obracejí lidé z různých institucí, kteří dnes už vědí, že organizace Zámek Liteň je s ní spojená.

Nestýská se vám po světě vysokých financí?