Ředitelka Dejvického divadla Blanka Cichon: Věřím, že zkáza nás nečeká

Na sklonku loňského roku jsme dozkoušeli novou inscenaci Vina? v režii Ivana Trojana, původní hru, kterou pro Dejvické divadlo napsal Daniel Majling. Od ledna zkoušíme nový kus Terapie. Opět se jedná o autorskou hru vznikající pro naše divadlo. Je z pera a pod režijním vedením Petra Zusky, dlouholetého šéfa baletu Národního divadla. Obě inscenace pak budou čekat na své uvedení do okamžiku, kdy to bude možné.

Řekla bych, že pro soubor je velkou mentální vzpruhou to, že se spolu jeho členové mohou setkávat ve svém prostředí, kde jsou tak trochu doma, v rámci zkoušení nových inscenací. Do jisté míry se tak v dobrém slova smyslu rozbíjí určitá monotónnost karanténního režimu. Herci jsou v tvůrčím procesu, který jim alespoň na okamžik dává možnost zapomenout na to, co se děje okolo, a mohou přijít na jiné myšlenky.