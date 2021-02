Ředitel Památníku národního písemnictví: Petrkov bude česko-francouzským kulturním centrem

Rozhodnutí odkoupit zámeček Petrkov předcházela celá řada událostí, které s touto významnou památkou rodiny Reynkových souvisely. V první řadě to byla petice na záchranu Petrkova, neboť hrozil jeho odprodej privátnímu majiteli. Kdyby k tomu došlo, možná by to znamenalo nenávratný zánik této jedinečné kulturní památky.