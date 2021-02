Ředitel divadla Viola Robert Tamchyna: Pauza vyvolala úvahy o budoucnosti

Jako u všech divadel samozřejmě velmi výrazně. Divadlo Viola nemá stálý soubor, proto nejsme všichni v tak těsném kontaktu. Účinkují u nás přední herci z různých divadel. Jsem vděčný za to, že nikdo z nich neodmítl pozvání na večery přenášené online, natáčení záznamů představení do archivu nebo pozvání do seriálu krátkých videí na Facebooku, kde herci a režiséři představili své oblíbené autory poezie a jejich verše.