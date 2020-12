Ředitel divadla Ungelt Milan Hein: Nechtěl jsem psát životopis svůj, ale divadla

Ano. I když jsem se v úvodu nevyhnul několika osobním ohlédnutím, nechtěl jsem psát životopis svůj, ale divadla. A především připomenout lidi, kteří psali a píší historii Ungeltu. To, co je tam o mně, čtenářům jen objasňuje, kým jsem byl před 2. říjnem 1995, kdy se divadlo otevřelo.

Chtěl jsem, aby i na malé ploše bylo zjevné, proč jsem během let pozval do Ungeltu právě je, co mě na nich okouzluje a v čem s nimi souzním. Je to pokus o dvojjediný pohled na herce i lidské osobnosti. Tato dvojjedinost je kvalitou vytvářející herecký styl Ungeltu.