Red Hot Chili Peppers vydají letos ještě jedno dvojalbum

Premiéra dvojalba je naplánována na 14. října letošního roku. Kolekci, která je již nahraná, produkoval Rick Rubin. „Return of the Dream Canteen je všechno, čím jsme a o čem jsme kdy snili. Je to album vyrobené z našich srdcí,“ oznámila kapela. První singl Tippa My Tongue vyjde v pátek 29. července.

Red Hot Chili Peppers, kteří v červnu vystoupili v Bratislavě, přitom už letos jedno album vydali. Kolekce nazvaná Unlimited Love vyšla 1. dubna. I ji produkoval Rick Rubin, který se ke spolupráci se skupinou vrátil po jedenácti letech.

Flea, baskytarista kapely, na sociálních sítích vysvětlil, proč se skupina rozhodla vydat dvě alba v jednom roce. „Tvůrčí proces dává životu smysl. Zhruba před čtyřmi měsíci jsme vydali dvojalbum Unlimited Love. Milujeme ho a je nám s ním a s vámi dobře. Teď vydáme další dvojalbum, bude absolutně nejlepší definicí toho, co jsme. Jsme z něho nadšení,“ napsal.

Return of the Dream Canteen i Unlimited Love byly nahrány v nejklasičtější sestavě, tedy s kytaristou Johnem Frusciantem, který se do kapely v roce 2019 vrátil.

Poprvé do ní přišel v roce 1988, když nahradil Hillela Slovaka, který zemřel na předávkování heroinem. Podílel se na albu Mother’s Milk. V roce 1991 skupina vydala album Blood Sugar Sex Magik a díky úspěšným singlům Under The Bridge nebo Give It Away se stala celosvětově uznávanou.

Navzdory úspěchu, nebo možná právě kvůli němu, Frusciante kapelu chvíli po vydání alba opustil a ztratil se ve své závislosti na drogách. V té době málem zemřel, ale nakonec dokázal svou závislost překonat. Do skupiny se vrátil až v roce 1998 a jistě i díky němu se kapela opět vyšplhala na vrchol s albem Californication.

Poté s ním natočila desky By The Way a Stadium Arcadium. Když se zdálo, že opět prožívá skvělé chvíle, oznámil Frusciante v roce 2009 druhý odchod. Byl na deset let nahrazen Joshem Klinghofferem.