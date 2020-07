RECENZE: Zpověď trosky po čtyřicítce – britský humor s americkým happy endem

Kniha Zpověď trosky po čtyřicítce britské autorky Alexandry Potterové je od začátku tím, co slibuje. Tedy oddychovým čtením pro ženy s přídavkem nějakého toho poučení, jak ve středním věku žít a nezbláznit se z toho. Autorka již v prologu přiznává, že se necítí být životním koučem ani odbornicí na cokoli a že chce jen upřímně a s humorem popsat to, jak se sama cítí.

A navzdory podtitulu knihy s názvem Je načase zamilovat se do svého života se čtenářky opravdu nemusí bát, že budou zahlceny životními moudry a motivačními citáty. Ty totiž hlavní hrdinka přímo nesnáší, zejména hashtag #pozehnana.

Do poloviny je kniha docela vtipná, události mají spád, dobře se čte. Čtenářky se s Nell mohou v mnohém ztotožnit a sdílet její suchý humor. Pak ale jako by autorka zapomněla, že pochází z britských ostrovů, a kniha zamíří do kategorie soap opera.