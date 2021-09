RECENZE: Zbožňovaný aneb Ani nejlepší herci slabý děj neutáhnou

Ať je to Prušinovského Okresní přebor (seriál i film), Most!, Čtvrtá hvězda, nebo Trpaslík, všechny jsou kvalitativně na mnohem vyšší úrovni než Padesátka, Bajkeři, ze seriálů pak než právě vysílaná Osada nebo Kolečkův podíl na Obchoďáku, Vinařích či Martě a Věře. V posledních letech začal Kolečko sám i režírovat, ale nedaří se mu o nic lépe, než když spolupracuje s jinými režiséry, než jsou Prušinovský nebo Skórka.

Když se Zdeněk na začátku filmu chystá do důchodu, manželka Olga (Zuzana Kronerová) a milenka Dana (Ivana Chýlková) se, samozřejmě každá zvlášť, těší, že na ně konečně bude mít spoustu času. Jenže chyba lávky, zbožňovaného penzistu víc než objetí již poněkud okoukané kolegyně, s níž udržoval poměr skoro čtyřicet let, láká manželčina vynikající strava. A hlavně chce mít klid.

Danu tedy jeho sdělení na téma „bylo to krásné a bylo toho až dost“ rozpálí do zuřivosti, a když pak vlítne na milencovu rodinnou zahradní sešlost a vyřve na Olgu před všemi celou pravdu a všechen vztek, s dosud čiperným Zdeňkem to sekne. Stižen mrtvicí je odvezen do nemocnice, jen zdánlivě z dosahu obou sokyní. Dana si ho na příslušném oddělení najde prakticky ihned a odlifruje ho k sobě domů.