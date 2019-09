RECENZE: Woody Allen vylezl z trezoru. Vtip a lehkost tam neztratil

Trvalo to dlouho, ale nakonec Deštivý den v New Yorku přece dorazil do kin a Woody Allen si může částečně oddechnout. Obvinění ze sexuálního obtěžování však jeho nový příběh téměř zabilo, v Americe mu odmítli udělat premiéru a zrušili i smlouvu na další filmy. V USA se z Deštivého dne v New Yorku stal prakticky trezorový film - jako se to kdysi dělávalo u nás. Naštěstí MeToo v Evropě moc “neplatí” a také netrvá 40 let jako komunismus.