RECENZE: Výstraha zločincům: Jack McEvoy je zpět

Novinářových několik minut slávy poté, co se podílel na vyřešení dvou zásadních kriminalistických případů a napsal o nich knihy, je již minulostí. Poté, co byl McEvoy propuštěn pro nadbytečnost z LA Times a několik let se ještě snažil uchytit v branži jako reportér píšící o zločinech, zakotvil v internetovém listu Fair Warning. Ten se zabývá především ochranou spotřebitele.

Nebyl by to ovšem Jack, kdyby se nezamotal opět do nějakého složitějšího případu. A hlavně aby nechal ležet něco, z čeho mu zaručeně koukají potíže. A nejspíš nejen s policií. Vypadá to totiž, že se opět nachomýtl do cesty sériovému vrahovi.

Connellyho nový detektivní román se tentokrát pouští do zevrubného zkoumání velmi rychle se rozvíjejícího odvětví analýzy DNA. V současné době už není složité na základě vzorku usvědčit zločince, který unikal třeba již desítky let. Zároveň se tento obor rozvíjí i v soukromé sekci, a to především při hledání příbuzných na základě DNA. Do spletitého rozkrývání čachrů v této oblasti se Jack McEvoy pouští společně s bývalou agentkou FBI Rachel Wallingovou, která mu byla partnerkou i v dalších knihách, Básníkovi a Strašákovi.

Policisté za novinářovým vyšetřováním poměrně pokulhávají, což nesou nelibě, a tak ve Výstraze dochází k nejedné půtce, v níž bývá McEvoy logicky ten bitý. I tak se nevzdává, to prostě nemá v povaze. A znovu dokazuje, že novinářská práce není přežitá.

Connelly ve svých knihách odvádí velmi poctivou práci a je znát, že jednotlivé obory svých kmenových hrdinů (detektiv, právník a novinář) má velmi pečlivě nastudované. Dokáže tak čtenáři rozkrývat zákulisí dosti autenticky. Po mnohaleté spisovatelské praxi už ví, jak přesně dávkovat napětí, a zvraty umisťuje s pečlivostí a přesností lukostřelce.

Píše čtivě, a tak i Výstraha běží jako na drátkách. Setkání s Jackem McEvoyem po dlouhé době potěší, ale nutno říct, že oproti Básníkovi, první knize z této série, už nemá takový tah na bránu a malinko pokulhává, zvláště pak v samotném rozuzlení. I tak je to velmi slušně vystavěný thriller, který překvapí rozkrýváním problematiky analýzy DNA, jež by mohla být velmi nepěkně zneužitelná.

Michael Connelly: Výstraha Slovart (ČR), překlad Jiří Kobělka, 360 stran, 349 Kč