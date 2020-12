RECENZE: Vydařený návrat metalové kapely Mr. Bungle

Když Faith No More v roce 1986 brázdili Kalifornii, seznam termínů turné čítal také zastávku v maloměstě Eureka. Do tamního pizza bistra přišlo asi šest lidí, jedním z nich byl Mike Patton. V bistru tehdy často hrával se svou kapelou Mr. Bungle a zdeptaným Faith No More po koncertě předal vlastní demo se slovy, že v severní Kalifornii teď frčí tahle hudba.

Díky divoké thrashmetalové nahrávce The Raging Wrath of the Easter Bunny nevalné zvukové kvality se Patton stal o dva roky později frontmanem Faith No More. Dlouho přitom váhal. Nechtělo se mu opustit rodnou Eureku, kapelu ani obchod, v němž prodával vinylové desky.

Mr. Bungle loni ohlásili po dvacetileté pauze návrat. Nyní nahráli své první demo znovu a pořádně. Po pětatřiceti letech. Přestože prosluli jako avantgardní těleso, které s elegancí akrobatů alternativního cirkusu míchá vše se vším, začínali jako zatvrzelí thrashmetalisté. V polovině osmdesátých let to byl jednoduše oblíbený žánr, obzvlášť mezi teenagery žijícími v amerických maloměstech.

Už tehdy by se ale dali Mr. Bungle označit jako průkopníci. K žánru přistoupili s humorem a nadhledem, které předurčily jejich další hudební směřování. Thrash metal občas řízli například ska. To z aktuální verze zmizelo, popěvek a motiv španělské lidovky La Cucaracha ale zůstaly.

The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo se nebere vážně a zároveň hraje radostí i nelidsky rychlými kytarovými riffy a údery do bicích. Aktuální sestavu kapely posílili kytarista Scott Ian z Anthrax a Dave Lombardo ze Suicidal Tendencies, dříve Slayer.

Na nahrávce sice nevynikne Pattonův hlas o rozsahu šesti oktáv, jímž v rámci populární hudby disponoval snad jen Freddie Mercury, její kouzlo ale leží jinde. Patton už ve svých sedmnácti letech definoval svou budoucí tvorbu obrazoborectvím a absolutní svobodou. Když se padesátníci snaží tvářit jako jejich dospívající já, většinou to dopadá katastrofálně. Tuto nahrávku lze nicméně brát jako výjimku potvrzující pravidlo.

Mr. Bungle: The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo Ipecac Recordings, 56:27