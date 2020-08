RECENZE: Travič. Tajemství vryté pod kůží

Vrátit se do Sabdenu, severoanglického městečka opředeného temnými tajemstvími, není ovšem zrovna bezpečná záležitost. Florence tam před třiceti lety málem přišla o život a není vyloučeno, že jí o něj bude usilováno i tentokrát.

Stejně jako Florence se na místo činu vrací i autorka knížky Travič Sharon J. Boltonová. Vydává se zpátky do rodného kraje, aby si splnila dávný sen – napsat knihu o čarodějnicích, protože s historkami o nich vyrůstala. Vždyť hrabství Lancashire, odkud pochází, je proslulým čarodějnickým krajem.

Autorka dokazuje, že se od rodné hroudy nelze jen tak odtrhnout. A že to, odkud pocházíte, máte vryto pod kůži. Minimálně tím, že její atmosféru dokážete skvěle vetknout do knih. Sharon J. Boltonová tak předkládá knižní sérii, která je mysteriózní, napínavá a tajemná, podobně jako místa autorčina dětství a dospívání.

Stejně jako předchozí díl série, Rakvář, i Travič se odehrává ve dvou časových liniích, koncem 60. let a o třicet let později. Jedna v době, kdy mladá Florence začíná u policie a musí se těžce prosazovat v do té doby téměř výhradně mužském světě.