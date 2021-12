RECENZE: Traktor chce víc, ale nejde za tím křečovitě

A tak si zejména kytarista Stanislav Balko s chutí vyrukuje k nějakému sólu, pokaždé tak dlouhému, aby nevzalo písni spád. Lahůdkou v tomto ohledu je Antikvariát a potvrzené je to v bonusové coververzi Don’t Tell Me (What Love Can Do) od amerických Van Halen (což je pocta zesnulému kytaristovi Eddiemu Van Halenovi). V ní se skupina s chutí ujala všech těch instrumentálních složitostí, které originál nese.