RECENZE: The Offspring stále v devadesátkách

Upřímně řečeno, američtí punkrockeři The Offspring se poté, co nechali své fanoušky čekat na nové album Let The Bad Times Roll devět let, až tak nepředali. Novinka má jen něco málo přes třicet tři minut, v nich je nová verze skladby Gone Away a kytarová instrumentálka In The Hall Of The Mountain King, kompozice norského skladatele Edvarda Griega z roku 1875. Nových skladeb je deset, punkrockově krátkých.