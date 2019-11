RECENZE: The Lumineers září, když si posluchač bere radost a lehkost

The Lumineers to téma ctí. Jestliže se v minulosti dostali po vydání prvního alba ke slovu a po realizaci druhého k větší přímočarosti, na kolekci III vytvořili skladby stylově reprezentativní, aranžérsky pevné a interpretačně přirozené.

Koncertní program kapela upletla sice zčásti z písní nových, ale ke skladbám z prvních dvou desek sahala rovněž. Debut The Lumineers z roku 2012 připomněla svým největším hitem Ho Hey, jímž spolehlivě rozhoupala v bocích a kolenou diváky v sále, také písněmi Submarines či Flowers In Your Hair. Dvojku Cleopatra (2016) pak třeba kousky Sleep On The Floor, Ophelia nebo Angela.