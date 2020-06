RECENZE: The 1975 upekli dort bez zajímavé chuti

Na druhém počinu s předlouhým názvem I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It (2016) přidali elektroniku a vymysleli náročnější aranže. Na A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018) se pak více přimkli k popu, ale dál se tvářili hodně alternativně, protože je zřejmě zasáhla přirozená osobitost Radiohead.