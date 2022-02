RECENZE: Tajemství staré bambitky. Slabý scénář, přesto pohádka potěší

Snaha zaujmout i dospělé nebo starší diváky se opírá o omleté společenské špílce, ale vůbec nejhorší je jazyk. Chvílemi postavy používají mluvu „pohádkovou“, chvílemi zase současný jazyk, v němž nechybějí „blbečkové“ a podobně. Je to podbízivé, je to špatné a děje se to bohužel velmi často. Jenže kde jinde než v pohádce by se mělo mluvit hezky česky? Bez archaismů, kterým děti nerozumějí, ale také bez současného slangu.