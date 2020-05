RECENZE: Stylem nesvázaná Věra Martinová

Ne že by Martinová byla v minulosti stylově ortodoxní, mnoho jejích písniček se ostatně opíralo o popovou atmosféru. Na albu Meritum ale v inspiracích sáhla i k soulové hudbě šedesátých let, kterou mimo jiné produkovali umělci vydávající u značky Motown, a nechala ji rozeznít tak, jak ji sama cítí.

I celkový zvuk písniček jako by se vrátil v čase. Je neagresivní, leckdy až komorní, poklidný. Ctí zpěv Věry Martinové a respektuje její hlavní roli. Nutno přitom podotknout, že v její doprovodné kapele jsou šikovní muzikanti (při nahrávání alba je navíc doplnili zajímaví hosté), kteří v aranžích dali písničkám tolik, kolik pro přehlednost a čitelnost potřebovaly.

Aby nebyla nová deska zvukově a produkčně podobná minulým, oslovila Martinová ke spolupráci producenta Borise Carloffa. Muž, který se pohybuje hlavně v hájemství alternativní hudby, přijal její styl a ignoroval jeho klišé. Pamatoval i na to, že se s oblibou dotýká popu. Vznikla tak nahrávka stylově neukotvená, s patřičnou dávkou hudební svobody.

Martinová napsala muziku ke skladbám Výlet a Dopis. O další se podělili její spoluhráči a přátelé, v písni Jakuba Juránka Řekni to dřív se pak pěvecky spojila s Davidem Stypkou, což byl dobrý nápad, protože jejich hlasy k sobě příkladně padnou. Jedinou převzatou skladbou s českým textem je Bez nebe ráj, kterou jako Wichita Lineman napsal v roce 1968 americký písničkář Jimmy Webb.

Je obvyklé, že se zkušené zpěvačky po nějakém čase nepouštějí do hlasových ekvilibristik a složitostí. Dílem proto, že jejich hlasivky už nejsou až tak jisté, dílem kvůli tomu, že si už nic nepotřebují dokazovat. Martinová se v takové situaci ocitla na albu Meritum.

Zpívá klidně, bez velkého důrazu na emoce a bez výkyvů. Opírá se především o vlídnou barvu svého hlasu, o jistý přednes, a zaměřuje se při nich na to, aby melodická vlákna v písničkách byla dostatečně zřejmá. V tomto ohledu má co nabídnout, protože nové skladby jich do svého arzenálu pobraly poměrně dost.