RECENZE: Srozumitelnější Dan Bárta & Illustratosphere

Kráska a zvířený prach je nicméně na poslech přece jenom trochu lehčí než čtyři předešlá studiová alba uskupení. Nemusí to být nutně tím, že se muzikanti rozhodli svou hudební řeč zjednodušit. Z toho by nebylo dobré je podezřívat. Spíše se to stalo proto, že jejich výraz se tu takříkajíc udomácnil a stal se respektovanou nezamindrákovanou alternativou k hlavnímu hudebnímu proudu.