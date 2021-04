RECENZE: Smrtkám tentokrát zvoní hrana

Knize to ovšem vůbec neškodí, naopak vnáší do Shustermanem vysoustruženého světa nový náboj. Uznávaný autor young adult literatury i v této sérii ukazuje, jak košatou má fantazii, když popisuje život na Zemi v budoucnosti, zbavené všeho zlého. Kdy je ovšem zcela jisté, že vše zlé se jen tak vymýtit nedá a rozhodně bublá někde pod povrchem.

Neal Shusterman udělal ze smrtek celebrity, kterým se podřizuje vše. A jak už to tak bývá, některé z toho těží. I když většina jich pokorně plní své poslání, některým nestačí zůstat u výsadního postavení a snaží se vydrápat ještě výš. Do knih se tak dostává to, co známe ze současného života – politikaření, boj o moc, zákulisní intriky i vzestup odboje.