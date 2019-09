RECENZE: Skupina Mirai se nebála opustit jistoty a obstála

Inspiracích, nikoli podbízivém kopírování. A tak Chci tě mít do rána zdobí nádech funku, Achillovu patu čechrá r’n’b, Pojď ke mně blíž nabíjí hip-hop, Byt (Vystěhovanej) přímočarý bigbít, Yahodu zase karibské rytmy. Skrz to všechno jasně prosvítají popová vlídnost a melodičnost, které si Mirai přivlastnili už v minulých letech.

Několikrát se náladou písniček přiblížili jiným kapelám na tuzemské scéně. V I přes to všechno tak trochu vyvolávají ducha skupiny Chinaski, v My 2 spolu kapely Kryštof, v úvodu Achillovy paty Poetiky a v refrénu skupiny Lucie, přičemž zpěvák Mirai Navrátil sem tam (nejvíce ve skladbě Billboardy) svým výrazem nechá vzpomenout na Davida Kollera. Obecně ale propůjčuje všem písničkám vzletnost, lehkost i příjemný charakter.

V textech se Mirai ve srovnání s novinkou zlepšili. Nejsou to, pravda, velké básně, snaha vyhnout se klišé je však patrná. Nimrají se ve vztazích, popisují tu lépe tu hůře známé situace, přirovnávají život k jahodě, leč jdou i dál. Třeba když v písni Billboardy soudí, že „Někdy je lepší nechat to plavat/někdy je lepší jít prostě dál/a prstem neukazovat/to neznamená, žes to vzdal“ nebo v I přes to všechno zase „Nakonec jsou chyby to, co z lidí dělá lidí“.