RECENZE: S pokorou se obracím k lidem na Zemi

A případné podmínky vegetace na nich. Koncem jedenadvacátého století totiž mohou astronauti pomocí somaformace podnikat i vzdálenější cesty do vesmíru.

V její práci a snaze ji doplňují další tři členové týmu, jejichž vztahy a zázemí Ariadne jen tak zlehka naznačuje. I tak se ale dozvídáme mnohé. To je velká schopnost autorky, umí na malém prostoru a někdy jen pomocí náznaků říct téměř vše. Provází nás velmi pozvolna, stejně jako cesta kosmonautů i novela plyne poměrně pomalu.

Neznamená to však, že by byla zdlouhavá či nudila. Naopak, velká dávka autorčiny fantazie, pomocí níž zve do cizích světů, je silným motorem skromné novely. A poselství, které čteme mezi řádky, je velice působivé.