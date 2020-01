RECENZE: Robin Mood má talent, který je dobré prohlubovat

Zkompletováním celého počinu ozřejmilo to, co bylo předtím patrné, ale nepotvrzené větším počtem skladeb. Je talentovaný autor, který umí napsat dobrou melodickou píseň. Přitom takříkajíc netlačí na pilu. Kouzlo jeho kousků je v tom, že si posluchače získávají přívětivostí, přehledností a v neposlední řadě zvukem. Nejsou agresivní ani laciné.

Pokud bychom hledali nejsilnější, jsou to úvodní Mizim, Zámky z papíru, Nahoru, Dáma, Na Měsíc, Démoni a především Bouřka, která album uzavírá. V tom momentě už posluchač ví, kde jsou silné stránky Robina Mooda. On to jejím prostřednictvím potvrdí v noblesním balení i sympaticky naléhavém výrazu.