RECENZE: Rambo se rozloučil veskrze průměrným filmem

Zasmušilý veterán dávno přestal bojovat a usadil se na farmě v Arizoně. Ale jako by pořád něco tušil, ani v důchodu nerozprodal svůj zbrojní arzenál a dokonce si vykopal kolem domu pěkně sofistikovaný a značně rozlehlý systém chodbiček, jako to dělali Vietnamci za války v 60. letech (jak to mohl sám dokázat, nám scenáristé neprozradili).

„Strejda je trochu cáklej,“ komentuje to jeho schovanka, kterou Rambo bezmezně miluje. Mimochodem je to Mexičanka, stejně jako Rambova hospodyně/kamarádka, se kterou bydlí. To aby bylo kritikům jasno, že Rambo má rád menšiny. Druhou podmínkou, jež dnešek klade i na prachsprosté akční filmy, je významná a úctyhodná role žen. A tu se objevuje silná ženská postava, nezávislá sexy mexická novinářka, která úplně cizímu Rambovi při první cestě do Mexika poněkud nepravděpodobně zachrání život. Ale není zase tak silná, aby šla přímo do hlavní bojové akce. Rambo povoluje feminismus jen do té míry, aby se MeToo nažralo a akční legenda zůstala celá.

Rambo: Poslední krev Foto: Lionsgate

Když mexická mafie schovanku unese, je jasné, že toho bude litovat. Strýček Rambo ji překvapivě rychle najde a odnese z odporného doupěte, jenže ona nečekaně umírá, aniž by film pořádně vysvětlil proč. Je zarážející, když mladá a zdravá dívka umře poté, co ji trochu povrchově říznou do tváře a píchnou jí drogu. Jasně přitom říkají, že unesené dívky nechtějí zabít, ale prodat. Drogy používají jen na omámení.

Po dlouhé expozici a dívčině smrti se teprve rozjede pravá akce v rambovském stylu. Stallone si připraví drsné úsečné hlášky i luky, šípy, nášlapné pasti, miny a další válečné finty. Samotné akční scény nepřekonávají standard hollywoodských filmů, ale ani nepadají výrazně pod něj. Zkrátka stará dobrá old school zabijačka.

Závěrečné rambovské zamyšlení v zapadajícím slunci na verandě farmy ovšem atakuje hranici kýče a možná ji i překračuje. Společně s příliš generickou zápletkou a některými nepříliš uvěřitelnými detaily děje to ze Stalloneho velkého rozloučení dělá jen průměrnou podívanou.

Celkové hodnocení: 60%