RECENZE: Prostě a jednoduše Deep Purple

Deep Purple jsou muzikanti tělem i duší, a tak je půvabné, jak se hardrockové písně, které jsou zvukově ošetřeny tak, aby vyhlížely současně s patinou, místy bezelstně propadají do šedesátých a sedmdesátých let minulého století. To když se muzikanti chopí sólových partů a dávají jim přesně to, na čem historie kapely z velké části stojí. Že jde o party vpravdě výtečné, jistě netřeba podotýkat.