RECENZE: Pro písně Adele je důležitý kontext

Adele Laurie Blue Adkinsové, jež na scéně užívá pouze jméno Adele, je třiatřicet let. Na novince tedy pracovala tři roky, v době zvratů ve vlastním životě. Projevovala-li ale na minulém albu v textech i hudbě spíše spokojenost, na novince je to jinak. Deska je to hořká, smutná, osobní a otevřená. Odráží emoce a stavy, které Adele v posledních letech provázely: zklamání, smutek, deprese, ale i pocit nabírání sil a útěchy.

V nedávných rozhovorech mluvila o rozvodu a věcech, které s ním souvisely, i o tom, jak zhubla a jak se do ní pustily některé fanynky, jež to vnímaly jako zradu. Musela se vyrovnávat s psychickými problémy i tlakem na to, aby nahrála dobré písně. Přitom se chtěla věnovat především rodině, synovi Angelovi i manželovi Simonu Koneckému.

Dopadlo to ale jinak. S mužem se rozešla a vrhla se na skládání a nahrávání písní, ověřenou psychoterapii. Přihlásila se singlem Easy On Me, ve kterém žádá o shovívavost a pochopení. Obsahově šlo o dobrý úvod do nového příběhu v její kariéře, po hudební stránce však píseň nepřinesla nic nového, jen klasickou baladu s lehce pompézní náladou, přesně ve zpěvaččině stylu. Album nabízí i zajímavější kousky.

Třeba intimní My Little Love, nejdojemnější moment kolekce. Adele v písni mluví se svým synem Angelem, vysvětluje mu své pocity a otevírá se jeho strachům a úzkostem. V závěrečné jakoby filmové Love Is a Game se skrz představy o lásce obrací ke své duši.

Skvělá je úvodní, jemně jazzová Strangers by Nature, v níž je klávesové pozadí protkáno melodramatickou smyčcovou frází. Oh My God je pak sice dalším zamyšlením nad vztahy, její popová lehkost ale albu sluší.

Adele je zpěvačka s osobitým projevem, odhodláním i bolestí v hlase, jistá ve všech polohách. Nové písně jsou mistrovsky zkomponované i produkované, nepodléhají přitom novým popovým trendům, drží se od hlavní linie trochu dál. Nejsou ale objevné, už vůbec ne v kontextu dosavadní tvorby Adele.

Je také otázka, jakou cenu by měly bez kontextu, ve kterém se zrodily. Příběh, jejž zpěvačka prožívá a sdílí, hraje v její tvorbě výraznou roli. Atmosféra jejích alb koneckonců odpovídá rozpoložení, v němž se v době realizace nacházela.

Adele: 30 Columbia, 58:15