RECENZE: Příběh Daisy Jones je exkurze do světa rocku

Bylo by skvělé, kdyby byl příběh zpěvačky Daisy Jones a kapely The Six pravdivý. Jenže on je vyfabulovaný, od začátku do konce. Mnohé momenty v něm byly inspirované událostmi z rokenrolové historie tak, jak prosakovaly na veřejnost či byly zachyceny v knihách. Nic extra divokého, tedy to, kvůli čemu by stálo za to si tuhle knihu přečíst a vložit ji do knihovny na čestné místo, se ale nekoná.



Daisy je dívka, která se na konci šedesátých let minulého století, tedy v době hudebního kvasu, vkrádala do klubů na Sunset Strip v Los Angeles, spala s rockovými hvězdami a snila o vystoupení v legendárním klubu Whisky Go Go. Sex a drogy pro ni byly vzrušující, ale rokenrol milovala nejvíc.

V době, kdy jí bylo dvacet, si jejího hlasu všimli. Řízením osudu se sešla s kapelou The Six, v jejímž čele stál rozervaný Billy Dunn. Začala hudební pohádka o vzestupu skupiny, vztazích v ní, lásce, napětí, nenávisti a konci, který musel být takový, jaký byl.

Americká spisovatelka Taylor Jen kins Reidová zachytila příběh formou citací zainteresovaných lidí. Jejich výpovědi na sebe navazují a doplňují se. Autorka ctila chronologický postup, vše je jasné a přehledné.

V překladu je zachována spisovná čeština, což je možná trochu překvapivé, protože k rokenrolovému světu patří vyjadřování často zásadně nespisovné. Ničemu to ale neublížilo, naopak. Příběh se tím pádem lépe čte, má spád, přitom vyprávění není křečovité či nepřirozené.

Postrádá však hloubku. Autorka se například moc nenamáhala podpořit to, proč je především Daisy Jones taková, jaká je. Naznačila to jen, ale nevysvětlila tak, aby její konání bylo pochopitelné. A u dalších postav to udělala stejně. Je třeba si domýšlet.

Obecně je to zábavné čtení, exkurze do světa rokenrolu, respektive do jedné jeho části. Současně je to především zajímavost, ne útok do velké literatury.

Daisy Jones & The Six Vintage, překlad Ondřej Sobotka, 368 stran, 379 Kč