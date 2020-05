RECENZE: Poslouchej. Zmatení žánrů dovedlo autentický film k nesmyslu

Vypráví příběh mladého páru, který se vydává na výlet, aby se pokusil ještě jednou nastartovat vztah, jenž se po dvou letech zřejmě dost vyčerpal. Naznačuje to už počáteční rozladění a spíše nechuť než těšení na plánovanou cestu.

Eliščiny podezíravé útoky, obviňující Adama z předpokládané, ale nedokázané nevěry, jdou brzy divákům na nervy stejně jako Adamovi. Ani on ale není zajímavý sympaťák.

A pak se vše zlomí, když prodavač v obchodě vyřkne k Adamovi větu, která podezíravou Eliškou doslova zacloumá: „Já už jsem vás tu viděl.“ V tu chvíli pocit autentičnosti filmu končí. Kdo by takové „obvinění“ opakoval, když jasně vidí, jak je to muži před ženou nepříjemné? Adam to sice rezolutně popře, ale divákům je nad slunce jasné, že lže.