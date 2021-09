RECENZE: Poslední Bond. Dlouhé a plačtivé loučení Daniela Craiga

Trvalo to rok a půl, než se premiéra nové bondovky Není čas zemřít (No time to die), plánovaná v době předcovidové na duben 2020, konečně dostala do kin. Po londýnské velké premiéře, na níž nechyběli ani britští princové Charles a William s manželkami, na ni nyní mohou vyrazit i čeští diváci.