RECENZE: Pořád je co zlepšovat, ví Slza

Debut z roku 2015 ukázal, že Slza umí složit písničky s hitovým charakterem i zvukem, který není na české scéně tuctový. Náklonností to odměnilo zejména velmi mladé publikum, pro které byla následná přítomnost na koncertu dvojice často prvním kontaktem s velkým hudebním vystoupením. Zaujatá část tu činnost opakovala, rodilo se nové koncertní publikum.

Druhá deska z roku 2017 odhalila, že písničky kapely lze rozpoznat nejenom podle autorského rukopisu, ale také podle zpěvu Petra Lexy. Co na tom, že přinesla méně úspěšných singlů, když hudba byla v porovnání s debutem propracovanější.

Před vznikem třetího počinu se tandem Petr Lexa a Lukáš Bundil rozhodl přistoupit k procesu jeho vzniku jinak. Do tvorby se předně aktivně zapojil i prvně jmenovaný, jenž vymýšlel hudbu a cele vzal na svá bedra psaní textů. Ty byly na prvních dvou počinech prací Ondřeje Ládka alias Xindla X.

Nutno konstatovat, že Lexa byl v minulých letech dobrý žák. Pod Ládkovým dohledem nyní napsal texty, jimiž slibně navázal na ty z prvních dvou alb. Vzdálil je současně od Ládkova rukopisu, který je obvykle velice patrný, a přispěl tak do výrazového arzenálu kapely prvkem, který bude možné dál prohlubovat a vtisknout mu osobitost.

Třeba takovou, jakou má jeho pěvecký výraz. Je jemný, téměř zranitelný, současně sebejistý. Za sedm let existence skupiny a díky častému koncertování se Lexa takříkajíc vyzpíval. A jelikož nemá zapotřebí dostávat se v rozsahu do sfér, v nichž by neobstál, vytváří pro kapelu jistotu.