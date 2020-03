RECENZE: Popová Klára Vytisková je sebejistější v angličtině

Je to v podstatě jen malá demonstrace toho, co všechno a jak lze ve studiu se současnou technikou zohýbat. Zastínilo to i původní půvabnou melodii. Nadto je patrné, že Vytisková nemá v českém textu tak sebejistý výraz. Pěvecká lehkost se v něm trochu otlouká o hledanou pečlivost ve výslovnosti a celé to působí příliš opatrně.