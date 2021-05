RECENZE: Pokérované soukromé očko Lars opět v akci

Lars pod palbou je v pořadí čtvrtá kniha ze série podepsané pseudonymním autorem Danielem Grisem. Kdo už četl předchozí díly, ví, co zhruba očekávat. Týpka, jenž si rozhodně nebere servítky a řeší zakázky, jako by se nechumelilo.

Ale i on tentokrát narazí a dostane se do situace, kdy si mnohokrát vyčte, že tenhle zpropadený případ měl raději nechat ležet.

Podobných typů detektivek drsné školy je sice nepočítaně a zajisté by se našly i lepší a propracovanější, nicméně Larsova série splňuje přesně to, co nabízí – nenáročné a zábavné počtení, u něhož se člověk zasměje a odkládá knížku s pocitem, že si časem rád přečte i další díly. Ač nejsou nikterak originální, valí se jako bowlingová koule po dobře namydleném povrchu. V přesně vyměřené dráze, která má jediný cíl, shodit všechny kuželky.

Čtvrtá kniha od Daniela Grise vyšla v poměrně krátké době po té předcházející, což se bohužel projevilo při redakci. Obsahuje nemálo překlepů, takže je jasné, že by si zasloužila pečlivější přípravu. Co ovšem zaráží nejvíc, je chybně napsané jméno frontmana Larsem milované kapely Metallica, jako James Hatfield, a to dokonce vícekrát, což je v tomto případě trochu až ostuda. Být Lars žijící postava, asi by vám za to, milí redaktoři Mystery Press, možná i vynadal. Příště klidně pomaleji, ale kvalitněji.